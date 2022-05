DSVSA Alba: Controale in trafic și alte masuri pentru prevenirea gripei aviare, la pasarile domestice Inspectorii Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Alba deruleaza acțiuni pentru prevenirea apariției gripei aviare, la pasarile domestice. Au fost semnalate cazuri in proximitatea graniței Romaniei cu Ungaria. Inspectorii sanitar-veterinari din Alba, impreuna cu reprezentanți ai Poliției, deruleaza controale in trafic, in zonele in care exista obiective zootehnice avicole. Potrivit DSVSA Alba, sunt […] Citește DSVSA Alba: Controale in trafic și alte masuri pentru…