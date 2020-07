Gripa aviara care evolueaza in Ungaria, afecteaza și pasarile din gospodariile satmarenilo, spun medicii veterinari. Conducerea Directiei Sanitar-Veterinare (DSV) Satu Mare, atenționeaza toți crescatorii de pasari sa-și țina animalele de curte inchise, in adaposturi curate, sa le asigure hrana și apa la discreție, pana la stingerea focarelor de Gripa Aviara care evolueaza in Ungaria. Orice […]