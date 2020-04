Departamentul pentru Situatii de Urgenta prin Fundatia pentru SMURD achizitioneaza prima sectie de terapie intensiva mobila din Romania, in valoare de 264.930 de dolari, care va putea prelua pacientii in stare critica, urmare a infectiei cu SARS-CoV-2. Potrivit unei postari pe pagina de Facebook a DSU, aceasta sectie mobila de terapie intensiva este pe structura The post DSU va avea prima sectie de terapie intensiva mobila din Romania appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .