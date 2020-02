DSU: Trafic rutier întrerupt pe mai multe drumuri naţionale; pe două tronsoane de cale ferată nu se circulă Traficul rutier este intrerupt miercuri seara pe sapte drumuri nationale (DN 72A - Arges, DN 1 H - Bihor, DN 1A - Prahova, DN 15, DN 12C si DN 13 B - Harghita si DN 2D - Vrancea) si pe un drum judetean (DJ 125 in judetul Harghita) din cauza carosabilului acoperit cu zapada si a arborilor rupti de vant, informeaza Departamentul pentru Situatii de Urgenta (DSU).



Potrivit unei postari pe pagina de Facebook a DSU, in judetele Braila, Tulcea si Buzau s-a luat decizia inchiderii circulatiei rutiere pentru toate tipurile de autovehicule pe toate drumurile nationale si judetene in intervalul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

