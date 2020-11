Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Cluj a prelungit carantina in Gherla cu inca 7 zile, prin Hotararea CJSU Cluj nr. 92 din 25 noiembrie 2020.”Avand in vedere evaluarea analizei de risc a comunitații din municipiul Gherla, efectuata de Direcția de Sanatate Publica a Județului Cluj…

- Municipiul reședința de județ, Constanța, va intra in carantina. Decizia va fi luata joi in ședința CJSU. Miercuri, rata de infectare din municipiul Constanța a ajuns la 8,78 la mie. Noile restricții ar urma sa intre in vigoare incepand din acest weekend. „In momentul de fața se elaboreaza hotararea…

- Direcția de Sanatate Publica a județului Brașov a efectuat analiza de risc a comunitații din unitatea administrativ-teritoriala Sambata de Sus, județul Brașov, avand in vedere incidența cumulata in ultimele 14 zile a cazurilor de infectare cu virusul SARS-CoV-2. In urma evaluarii situației epidemiologice,…

- Restrictii dure au intrat in vigoare la Slobozia, municipiul resedinta de judet, care a fost plasat in carantina. In vederea aplicarii Ordinului Sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta nr. 4659901 din 12.11.2020 privind instituirea carantinei zonale pentru localitatea Slobozia se stabilesc…

- Prefectul Mircea Abrudean a anunțat, in urma cu puțin timp, ca municipiul Gherla intra in CARANTINA. Decizia ca municipiul Gherla sa intre in carantina s-a luat in Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Cluj, prin Hotararea nr. 75/ 3 noiembrie 2020. In Gherla, incidența a ajuns la 8,44.…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat hotararea 50, prin care este aprobata lista actualizata a țarilor pentru care se impune carantina de 14 zile la sosirea in Romania, potrivit g4media.ro. Hotararea intra in vigoare in 24 de ore. Daca apreciezi acest articol, te așteptam sa intri…

- ZONA ROȘIE… Ministrul Sanatații și șeful Departamentului pentru Situații de Urgența au anunțat, luni seara, noi masuri anti-COVID acolo unde rata de infectare a crescut alarmant. Vasluiul este unul dintre aceste orașe. Potrivit datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica Vaslui, municipiul reședința…

- Trei educatoare s-au infectat cu coronavirus la unitatea respectiva de invațamant, astfel ca Gradinița nr. 9 a fost inchisa. Prefectul județului Brașov, Mihai-Catalin Vasii, a convocat, astazi o ședința a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența (CJSU), pentru a supune dezbaterii și votului propunerea…