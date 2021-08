DSU: Pompierii români acţionează joi în zonele Spathari şi Kalivia din Grecia Departamentul pentru Situatii de Urgenta informeaza ca, joi dimineata, incepand cu ora 8,00, actiunile pompierilor romani de lichidare a incendiilor continua, in zonele Spathari si Kalivia din Grecia, cu sase masini de stingere, doua cisterne si o drona. Totodata, sase pompieri vor avea misiunea de a asigura alimentarea autospecialelor cu apa, precum si crearea de culoare pentru limitarea propagarii incendiilor, cu ajutorul drujbelor. Alaturi de ei vor fi pompierii din Republica Moldova, care intervin cu doua masini de stingere, fapt ce conduce la marirea zonei de actiune si protectie, precizeaza… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

