DSU: Pompierii au intervenit, în ultimele 24 de ore, pentru evacuarea apei din 29 case şi 59 curţi Pompierii au intervenit, in ultimele 24 de ore, pentru evacuarea apei din 29 case, 59 curti, cinci beciuri si o institutie publica, in contextul ploilor abundente furtunilor produse.



In contextul fenomenelor hidrometeorologice prognozate, s-au inregistrat efecte in 18 localitati din opt judete si municipiul Bucuresti, se arata pe pagina de Facebook a Departamentului pentru Situatii de Urgenta.



Printre efecte inregistrate la nivel national in perioada 27.06.2021, ora 07,00 - 28.06.2021, ora 7,00, pompierii au mai intervenit pentru degajarea a opt copaci cazuti pe carosabil/acoperis… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Intervențiile pompierilor menite sa ajute oamenii din localitațile afectate de inundațiile aparute ca urmare a ploilor și a manifestarilor de vreme rea au continuat. Iar din cele mai recente date facute publice din direcția Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU) in dimineața zilei de marți,…

- In judetul Constanta, din cauza vantului puternic au fost suspendate temporar manevrele in porturile Midia si Mangalia. Pompierii au intervenit, in ultimele 24 de ore, in 23 de localitati din 16 judete pentru evacuarea apei din case si gospodarii, in urma ploilor abundente.Efectele inregistrate la nivel…

- Pompierii au intervenit, in ultimele 24 de ore, in 23 de localitati din 16 judete pentru evacuarea apei din case si gospodarii, in urma ploilor abundente. "Se intervine pentru evacuarea apei din 11 case, 70 curti, 7 anexe gospodaresti, 7 subsoluri/beciuri si de pe 5 strazi, cat si pentru…

- Pompierii au intervenit, in ultimele 24 de ore, in 23 de localitati din 16 judete pentru evacuarea apei din case si gospodarii, in urma ploilor abundente. "Se intervine pentru evacuarea apei din 11 case, 70 curti, 7 anexe gospodaresti, 7 subsoluri/beciuri si de pe 5 strazi, cat si pentru degajarea…

- Pompierii au intervenit, pe parcursul zilei de sambata, in localitati din sapte judete si in municipiul Bucuresti, unde s-au produs inundatii in contextul codurilor de vreme rea emise de meteorologi, apa fiind evacuata din zeci de gospodarii, dar si din case, subsoluri/beciuri si de pe strazi. Conform…

- Pompierii au intervenit, pe parcursul zilei de sambata, in localitati din sapte judete si in municipiul Bucuresti, unde s-au produs inundatii in contextul codurilor de vreme rea emise de meteorologi, apa fiind evacuata din zeci de gospodarii, dar si din case, subsoluri/beciuri si de pe strazi.…

- Secretarul de stat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, a revenit cu explicații in ceea ce privește evacuarea cu scandal, de vineri noapte, de la Spitalul Foișor din București . Intr-o clip video postat pe Facebook, Arafat a transmis ca „am luat o decizie prin care am salvat…

- Ministerul Sanatatii a prezentat, vineri noapte, precizari in legatura cu transferul pacientilor de la Spitalul Foisor. Ministerul informeaza ca directorul spitalului „nu intocmise documentele necesare pentru eliberarea avizului temporar” nici la ora 19.00, de aceea s-a ajuns ca pacientii sa fie evacuati…