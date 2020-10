DSU: Mesaje preventive RO-ALERT vor fi transmise şi în alte judeţe, în perioada următoare Departamentul pentru Situatii de Urgenta informeaza ca, in perioada urmatoare, si in alte judete din tara vor fi transmise mesaje RO-ALERT preventive pentru locuitorii din zonele unde sunt inregistrate sau sunt previzionate cresteri ale gradului de infectare cu noul coronavirus.



"Masura transmiterii recomandarilor preventive prin intermediul sistemului RO-ALERT vine in completarea masurilor dispuse de autoritati destinate limitarii raspandirii SARS-CoV-2 in randul populatiei", precizeaza, marti, DSU.



