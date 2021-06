Stiri pe aceeasi tema

- Conform datelor publicate, sambata seara, pe pagina de Facebook a Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), in intervalul orar 08,00 - 21,00 au fost inregistrate probleme in judetele Arges, Buzau, Constanta, Dambovita, Giurgiu, Ialomita, Prahova si in Capitala, intervenindu-se pentru evacuarea…

- Pompierii au intervenit, pe parcursul zilei de sambata, in localitati din sapte judete si in municipiul Bucuresti, unde s-au produs inundatii in contextul codurilor de vreme rea emise de meteorologi, apa fiind evacuata din zeci de gospodarii, dar si din case, subsoluri/beciuri si de pe strazi.…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare Cod portocaliu de ploi torențiale și grindina in București. Potrivit meteorologilor, sambata intre orele 16.05 – 17.00, in Bucuresti se vor semnala averse torentiale ce vor acumula peste 20…25 l/mp, frecvente descarcari electrice, grindina,…

- Potrivit hidrologilor, in intervalul 30 mai, ora 13:00 si 31 mai, ora 14:00, pe raurile din bazinele hidrografice Olt - afluentii aferenti sectorului aval confluenta cu raul Cibin - amonte Ac. Ionesti (judetele: Sibiu, Valcea si Arges), Vedea - bazin superior si afluenti bazin mijlociu si inferior (judetele:…

- Kaufland a primit o amenda cumulatæ de aproape 800.000 de lei de la Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorului (ANPC), dupa ce au fost facute peste 300 de reclamații, in perioada martie 2020 – martie 2021. Inspectorii au descoperit mai multe nereguli in urma controalelor pe care le-au efectuat.…

- Un numar de 20 de centre mobile, aflate in coordonarea Direcției medicale a Ministerului Apararii Naționale, funcționeaza de miercuri, echipe de vaccinare fiind trimise in localitați izolate sau greu accesibile. Cele 20 de centre mobile de vaccinare coordonate de Direcția medicale a MApN funcționeaza…

- Ceea ce se credea a fi tulpina obișnuita de Covid-19, s-a dovedit, pentru un intreg lot de 92 de probe, contrariul. Specialiștii echipei de cercetare a Grupului MedLife au anunțat ca un intreg lot de 92 de probe, analizat in aceasta etapa a studiului de secvențiere, conține tulpina B.1.1.7, originara…

- Judetul Arad a intrat in zona rosie cu o incidenta de 3,00 cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 la mia de locuitori, a anuntat, luni, Grupul de Comunicare Strategica.Capitala inregistreaza o crestere a ratei de infectare cu SARS-CoV-2 fata de raportarea precedenta – 5,67 cazuri la mia de locuitori, dupa…