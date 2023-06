DSU, în control la Ambulanța Gorj Departamentul pentru Situații de Urgența (DSU) a verificat recent Serviciul de Ambulanța Județean Gorj. Obiectul controlului a fost analiza bazei materiale care se afla la dispoziția Serviciului de Ambulanța Județean Gorj. Sunt controale programate de catre Departamentul pentru Situații de Urgența in vederea prelungirii avizelor de funcționare. Serviciile sunt verificate daca au funcțional parcul auto și pentru remedierea deficiențelor, astfel incat sa poata fi continuata activitatea. Autospecialele trebuie sa corespunda din punct de vedere tehnic și al dotarii cu echipamente și materiale sanitare,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

