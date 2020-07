Stiri pe aceeasi tema

- • Unitate mobila de terapie intensiva, la Spitalul Județean de Urgența Ploiești Violeta Stoica Prahova a inregistrat ieri cel mai mare numar de imbolnaviri cu coronavirus intr-un interval de 24 de ore. Potrivit informațiilor oficiale, ieri se ajunsese la 344 de cazuri de la inceputul epidemiei in Romania,…

- "La Caminul de Persoane Varstnice de la Odobesti au fost identificate 41 de persoane pozitive, dintre care 25 de beneficiari si 16 angajati ai centrului. In total, au fost testate 64 de persoane, pentru care s-au efectuat un numar de 84 de recoltari", a declarat purtatorul de cuvant al DSP Vrancea,…

- Un nou focar de infecție la așezamintele de ingrijire pentru batrani. Peste 40 de angajati si pacienți de la Caminul pentru Persoane Varstnice Odobesti, județul Vrancea, au fost confirmati pozitiv la COVID-19, scrie Agerpres.„La Caminul de Persoane Varstnice de la Odobesti au fost identificate 41 de…

- Autoritatile din judetul Braila au refuzat sa primeasca la Spitalul Județean 20 de persoane infectate cu COVID-19 de la spitalul din Adjud, judetul Vrancea. In cele din urma, pacienții au ajuns la Spitalul din Focșani, printr-o decizie a Prefecturii din Vrancea, anunța MEDIAFAX.Discutiile…

- Un numar de 30 de pacienti cu COVID-19, asimptomatici, internati in Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) „Sf. Pantelimon” Focsani urmeaza sa fie transferati in Spitalul Municipal Ramnicu Sarat, potrivit unei dispozitii a Centrului National de Conducere si Coordonare a Interventiei din cadrul MAI. „In…

- Prefectura judetului Buzau a admis duminica seara existenta unui focar de COVID-19 in cartierul Posta din municipiul Buzau si a explicat cum s-a ajuns la primul caz de infectie comunitara la nivelul judetului. Cartierul plasat in carantina are o populatie de aproximativ 2.000 de locuitori. Aprovizionarea…