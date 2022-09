Stiri pe aceeasi tema

- Echipa care a reprezentat Romania la prestigioasa competitie "World Rescue Challange" s-a clasat pe primul loc la proba de prim-ajutor, anunta Departamentul pentru Situatii de Urgenta (DSU), potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- „Prima suma de bani de la Uniunea Europeana a ajuns in tara. Este vorba de 39,1 milioane de euro. Banii respectivi sunt gestionati de Departamentul pentru Situatii de Urgenta. Coordonarea intregii activitati de rambursare a banilor cheltuiti la nivelul autoritatilor locale pentru ceea ce inseamna gestionarea…

- O a treia aeronava va decola, vineri, din Romania catre Franta, intr-o misiune de transport a restului de personal format din pompieri salvatori care vor interveni in sprijinul autoritatilor franceze in lupta cu incendiile de vegetatie, informeaza Departamentul pentru Situatii de Urgenta (DSU). Fii…

- Intervenție in premiera a pompierilor romani in Franța. Romania trimite mijloace tehnice, mașini și pompieri pe cale aeriana la Bordeaux. Pompierii ar urma sa plece in aceasta noapte și sa ajunga in Franța odihniți, dupa mii de kilometri. Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed…

- Patru romani au murit intr-un grav accident rutier in Bulgaria, in care a fost implicat un autocar inmatriculat in Romania, la bordul caruia se aflau 25 de pasageri. Alți cinci romani sunt internați in spital in Bulgaria și urmeaza a fi transferați la Spitalul Floreasca din Capitala. Departamentul pentru…

- CANICULA in Romania: Cum te protejezi de caldura extrema? RECOMANDARI CANICULA in Romania: Cum te protejezi de caldura extrema? RECOMANDARI Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta a transmis, vineri, mai multe recomandari pentru bucuresteni, in contextul atentionarii meteorologice Cod galben, pentru…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, afirma, marti seara, ca s-au dat doua mesaje RO-Alert in Bucuresti si in Ilfov, pentru ca avertizarea meteo a fost ridicata d la cod portocaliu la cod rosu. Arafat anunta ca au fost peste 120 de solicitari pentru interventii si este posibil…