Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul pentru Situații de Urgența: Testele de saliva au plecat catre inspectoratele școlare din țara Departamentul pentru Situații de Urgența: Testele de saliva au plecat catre inspectoratele școlare din țara Departamentul pentru Situații de Urgența a anunțat luni dimineața ca mașinile incarcate…

- Camioane incarcate cu teste de saliva au plecat in cursul nopții de duminica spre luni catre inspectoratele școlare din țara, a anunțat, luni dimineața, Departamentul pentru Situații de Urgența. Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU) a facut in cursul nopții de duminica spre luni recepția…

- Camioane incarcate cu teste de saliva au plecat in cursul nopții de duminica spre luni catre inspectoratele școlare din țara, a anunțat luni dimineața Departamentul pentru Situații de Urgența. Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU) a facut in cursul nopții de duminica spre…

- O noua transa de teste rapide pentru elevi ajunge in Romania. Vezi cand reincepe testarea in scoli Departamentul pentru Situatii de Urgenta anunta ca o noua transa de teste rapide pentru elevi urmeaza sa ajunga duminica noapte in Romania, urmand ca de luni, 13 decembrie, acestea sa fie distribuite inspectoratelor…

- Testarea elevilor nu a fost suspendata si nu a fost luata in discutie aceasta posibilitate, precizeaza Executivul, adaugand ca testarea se va face de 2 ori pe saptamana, luni si joi sau marti si vineri, in functie de disponibilitatea testelor. Saptamana viitoare, elevii vor fi testati marti si vineri.…

- Primele teste de saliva din lotul de 6,5 milioane de bucati au ajuns in teritoriu pe 25 noiembrie, distributia lor urmand sa fie finalizata in cursul zilei de vineri, a anuntat ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu. Potrivit acestuia, distributia in unitatile de invatamant va fi asigurata de inspectoratele…

- Azi trebuia sa inceapa, testarea in unitatile de invatamant a prescolarilor si a elevilor. Cu toate ca s-a clarificat cine si cum se pot administra aceste teste de saliva, scolile nu au intrat in posesia lor. Contractele sunt semnate, iar intarzierile sunt deja raportate de minister. Dupa ce s-a vehiculat…

- Decizie de ultima ora in ședința de sambata a Comitetului Național pentru Situații de Urgența. 70 de milioane de teste de saliva vor fi achiziționate, pentru ca elevii infectați sa poata fi diagnosticați rapid și sa se evite astfel inchiderea unitaților școlare. “Se aproba stabilirea unei noi categorii…