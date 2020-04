Departamentul pentru Situații de Urgența din cadrul Ministerului Afacerilor Interne continua colaborarea cu societatea civila, iar impreuna cu Asociația Proacta EDU vine in sprijinul cetațenilor cu o noua linie telefonica de tip TelVerde pusa la dispoziție de operatorul de telefonie fixa și mobila Digi Romania. Prin proiectul “Voluntarii Impreuna” desfașurat la nivelul DSU, in urma unor analize efectuate, prezentam așadar, operaționalizarea unui nou numar de telefon la care apelanții pot beneficia de suport psihologic și sprijin social. Numarul de telefon 0800070030 se poate apela gratuit, din…