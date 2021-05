Stiri pe aceeasi tema

- Vijeliile, ploile torențiale și inundațiile au afectat 25 de localitati din 14 judete si Capitala in ultimele 24 de ore, a anunțat Departamentul pentru Situatii de Urgenta, potrivit Agerpres.Echipele de intervenție au acționat in Bucuresti si in judetele Arges, Bihor, Braila, Constanta, Dambovita, Dolj,…

- A number of 25 towns from 14 counties and the city of Bucharest were affected in the last 24 by hydro-meteorological phenomena, the Department for Emergency Situations (DSU) informs. According to the source, the emergency crews acted in Bucharest and the counties of Arges, Bihor, Braila, Constanta,…

- Mai exact, este vorba despre bazinele hidrografice ale Crișului Alb, Bega, Timiș, Barzava, Moravita, Caras, Olt, Calmatui, Vedea, Arges, Ialomita, Buzau, Rm. Sarat, Putna si raurile mici din Dobrogea.Astfel, in intervalul 16.03.2021 ora 12:00 – 18.03.2021 ora 16:00, pe raurile din bazinele hidrografice:…

