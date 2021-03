Stiri pe aceeasi tema

- Un nou centru de vaccinare pentru populatia civila, cu o capacitate zilnica de 60 de persoane, a devenit functional, miercuri, la Suraia, a informat Directia de Sanatate Publica (DSP) Vrancea. ‘Din data de 1 martie 2021, s-au mai deschis inca doua fluxuri de vaccinare in Vrancea, un flux suplimentar…

- Inca doua centre de vaccinare vor fi deschise, la Panciu (FOTO) și Tamboiești incepand cu 8 februarie 2021, cu avizarea Centrului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva SARS-CoV-2. La acest moment, sunt operaționale doar trei centre de vaccinare in Vrancea, respectiv Focșani…

- Campania de vaccinare se deruleaza cu incetinitorul din cauza lipsei cadrelor medicale și numarului mic de doze de vaccin alocate. La acest moment, sunt operaționale doar trei centre de vaccinare in Vrancea, respectiv Focșani – Casa Armatei; Odobești -Sala de sport a orașului și Spitalul Adjud (cladire…

- Astazi incepe a doua etapa a vaccinarii in doar 3 din cele 10 centre de vaccinare din Vrancea. Vor fi deschise centrele de vaccinare de la Adjud – IMOBIL(FOSTA, CANTINA) – Str. Stadionului nr.2, Odobești- SALA DE SPORT – Str. Ștefan cel Mare nr.2 și Focșani – CERCUL MILITAR (activ din data de 6.01.2021).…

- RESITA – Persoanele care doresc sa se vaccineze se vor putea programa on-line, telefonic, prin medicul de familie sau prin intermediul direcțiilor de asistența sociala din cadrul primariilor din Caras-Severin. In judet vor fi deschise 16 centre de vaccinare! In prima faza a campaniei de vaccinare se…

- Campania de vaccinare impotriva COVID va incepe in judetul Vrancea pe 4 ianuarie 2021, in prima etapa urmand a fi livrat un prim lot de 975 de doze, care vor fi destinate lucratorilor din domeniile sanatatii si social, a informat, miercuri, Prefectura Vrancea. „In urma consultarilor purtate cu coordonatorii…

- Douasprezece centre de vaccinare a populatiei impotriva virusului SARS-CoV-2 vor fi infiintate in judet, o jumatate dintre acestea in sali de sport, a declarat vineri, pentru AGERPRES, prefectul judetului Vrancea, Gheorghita Berbece. Patru dintre centrele de vaccinare vor fi infiintate in…

- Douasprezece centre de vaccinare a populatiei impotriva virusului SARS-CoV-2 vor fi infiintate in judet, o jumatate dintre acestea in sali de sport, a declarat vineri, pentru AGERPRES, prefectul judetului Vrancea, Gheorghita Berbece. Patru dintre centrele de vaccinare vor fi infiintate in municipiul…