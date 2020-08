Stiri pe aceeasi tema

- In județul Vrancea, in data de 25 august 2020, dupa intrarea in vigoare a Legii 136/2020 privind carantina și izolarea, se afla in carantina la domiciliu 207 persoane, 0 in izolare instituționalizata și 97 in izolare la domiciliu. In spitalele de la Focșani și Adjud se afla internați 93 de pacienți,…

- In județul Vrancea, in data de 20 august 2020, dupa intrarea in vigoare a Legii 136/2020 privind carantina și izolarea, se afla in carantina la domiciliu 237 persoane, 0 in izolare instituționalizata și 125 in izolare la domiciliu. In spitalele de la Focșani și Adjud se afla internați 119 de pacienți,…

- 21 de pacienți cu nevoi speciale de la Spitalul de Psihiatrie Cronici Dumbraveni au fost depistați cu coronavirus, a informat Prefectura, citata de Jurnal de Vrancea.La Prefectura Vrancea a fost organizata miercuri, 17 iunie, o intalnire de urgența intre conducerea unitații medicale și reprezentanți…

- Am participat astazi la conferința de presa organizata de primarul liberal al localitații Rastoaca, David Chirița, pe tema dezvoltarii comunitații locale. Va invit sa vizualizați conferința, pentru a afla cele mai noi lucruri ale comunitații aflate foarte aproape de Focșani, o comunitate care s-a dezvoltat…