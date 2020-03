DSP Vaslui anuntã cã a scãzut numãrul cazurilor de gripã Saptamana trecuta (2- 8 martie) numarul cazurilor de gripa raportate la nivelul judetului Vaslui a fost mai mic fata de cel al saptamanii anterioare, adica 51 fata de 75, astfel ca activitatea gripala este sporadica in judetul nostru. Din cei peste 51 de vasluieni diagnosticati cu gripa, 26 au fost internati, iar 14 dintre acestia [...] Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol: vrn.ro

