DSP-urile pot elibera electronic avizele pentru ieșirea din carantină sau izolare la domiciliu Vineri a aparut in Monitorul Oficial procedura prin care se elibereaza avizele epidemiologice necesare pentru obținerea certificatelor de concedii medicale pentru cei aflați in carantina institutionalizata (in spatii special amenajate) sau in izolare la domiciliu, conform unui comunicat al CNAS. Directiile de sanatate publica judetene si cea a municipiului Bucuresti au obligatia ca, la iesirea The post DSP-urile pot elibera electronic avizele pentru ieșirea din carantina sau izolare la domiciliu appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

