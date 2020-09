Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 7 septembrie, Directiile de Sanatate Publica la nivel national trebuie sa anunte rata incidentei cumulate de transmitere a COVID-19, pentru fiecare localitate. Aceste date care vor defini, practic, scenariul dupa care va incepe scoala. DSP-urile vor comunica aceasta rata catre inspectoratele scolare,…

- OBIECTIV… Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca in perioada pandemiei a observat ca managementul (n.r. – unor unitati medicale) „lasa de dorit”, iar Directiile de Sanatate Publica trebuie sa fie „reevaluate, reasezate, readaptate” cerintelor din prezent. „Ce stim acum? Ca trebuie lucrat foarte…

- Elevii ar putea merge la școala incepand cu 1 octombrie, iar in perioada 14-30 septembrie sa urmeze cursuri online, spune Ludovic Orban. Este vorba despre un scenariu cerut de medici. „Au fost discuții pe aceasta tema (ca școlile sa inceapa fizic de la 1 octombrie, iar in intervalul 14-30 septembrie…

- Monica Anisie, ministrul Educatiei, a precizat ca i-a cerut ministrului Sanatatii sa elimine obligativitatea declaratiei pe proprie raspundere, necesara parintilor odata cu aducerea copiilor in scoli. The post Schimbare la normele pentru inceperea școlii. Parinții nu vor mai da declarația pe propria…

- Ieri, premierul Ludovic Orban le-a cerut ministrilor Sanatatii si Educatiei, Nelu Tataru si Monica Anisie, sa definitiveze regulile pentru inceperea școlii, din 14 septembrie, astfel incat acestea sa fie publicate astazi, potrivit Hotnews. „Domnul ministru Tataru si cu doamna ministru Anisie, solicitarea…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat luni, ca autoritatile au o evaluare care merge pana la 1.500 de cazuri de COVID-19, in conditiile in care se redeschid restaurantele in interior, cinematografele, teatrele si scolile, acest lucru fiind valabil daca regulile se respecta.

- Ziarul Unirea Inceperea școlii pe 14 septembrie in fiecare localitate. Scenarii pentru cursuri in caz de COVID-19? Inceperea școlii pe 14 septembrie in fiecare localitate. Scenarii pentru cursuri in caz de COVID-19? Directiile de sanatate publica este nevoita sa informeze pana pe data de 7 septembrie…

- Președintele Klaus Iohannis a vorbit, miercuri, intr-o declarație de presa de la Palatul Cotroceni, despre inceperea școlii in București."Bucureștiul se incadreaza in scenariul verde. Este vorba de cazuri per mia de locuitori. La populația foarte mare a Bucureștiului, acceptat de OMS,…