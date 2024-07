DSP Tulcea: Calitatea apelor naturale de imbaiere, excelenta. Recomandari pentru turisti

Stiri pe aceeasi tema

- Apa din peste 70 la suta din fintinile din țara nu este sigura pentru consum si nu corespunde normelor sanitare, avertizeaza specialiștii de la Agenția Naționala pentru Sanatate Publica (ANSP). Situația se poate inrautați dupa ploile abundente din ultima perioada. Pentru a evita riscurile de sanatate,…

- DSP Alba: Recomandari esențiale in caz de temperaturi caniculare pentru populație DSP Alba: Recomandari esențiale in caz de temperaturi caniculare pentru populație In contextul temperaturilor in creștere din aceste zile, meteorologii prognozand in zilele urmatoare canicula in mai multe județe din țara…

- Miercuri, 19 iunie, intreg județul Suceava va fi sub cod galben de canicula, avertizarea fiind emisa de Administrația Naționala de Meteorologie. Instituția anunța un val de caldura, canicula și disconfort termic ridicat.In acest context, Direcția de Sanatate Publica (DSP) Suceava face o serie de ...

- Autoritațile sanitar veterinare anunța ca se pot pescui din nou scoici și rapane din Marea Neagra, dupa ce analizele de laborator au indicat ca sunt sigure pentru consum. Recoltarea lor a fost interzisa in urma cu 10 zile, dupa ce in apa marii fusesera gasite alge potențial toxice.In urma analizelor…

- Autoritațile sanitar veterinare au decis joi, 6 iunie, sa suspende temporar pescuitul de scoici și rapane din Marea Neagra, dupa ce analizele de apa au aratat valori peste normal de toxicitate la anumite alge cu care se hranesc scoicile, transmite Ziua Constanța.Zonele unde pescarii nu mai au voie sa…

- In sezonul cald, populația este dornica de a-și petrece timpul liber in natura, la iarba verde. Direcția de Sanatate Publica a județului Hunedoara informeaza populația despre cum pot evita ințepaturile/mușcaturile vectorilor posibil transmițatori ai unor boli care pot dezvolta uneori afecțiuni…

- Autoritatile sanitare din Grecia avertizeaza cu privire la aparitia tantarilor purtatori ai virusului West Nile, extrem de periculos pentru sistemul nervos central. In 2018, in cel mai grav sezon de infectare, s-au inregistrat 51 de decese din cele 317 cazuri raportate. Majoritatea oamenilor infectati…

- Autoritațile au anunțat ca focarul, care a provocat zeci de imbolnaviri in randul elevilor și al profesorilor, saptamana trecuta, a fost inchis. Direcția de Sanatate Publica a anunțat ca analizele de la Institutul Cantacuzino au confirmat prezența norovirusului in majoritatea probelor de scaun recoltate.…