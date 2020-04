Stiri pe aceeasi tema

- Secțiile de ginecologie și neonatologie de la Spitalul Municipal Timișoara sunt inchise dupa ce 25 de persoane - cadre medicale, lehuze si o gravida - au fost confirmate cu coronavirus, anunța Agerpres.Activitatea sectiilor de obstetrica-ginecologie si neonatologie ale Clinicii "Dr. Dumitru Popescu"…

- Activitatea sectiilor de obstetrica-ginecologie si neonatologie ale Clinicii "Dr. Dumitru Popescu" (maternitatea Odobescu) a Spitalului Municipal Timisoara va fi restransa, fiind asigurate doar urgentele, dupa ce 25 de persoane - cadre medicale, lehuze si o gravida - au fost confirmate cu COVID-19,…

- Ministrul Nelu Tataru recunoaște mai franc decat oricand deficiențele enorme din Sanatate. Politicianul incurajeaza insa romanii sa aiba speranța și sa respecte recomandarile autoritaților. ”Cu toții avem același scop, sa salvam viața noastra și a oamenilor din jur! Transmit condoleanțe tuturor celor…

- In județul Vrancea, in data de 30 martie 2020, sunt monitorizate de catre Direcția de Sanatate Publica (DSP) 2320 persoane aflate in auto-izolare la domiciliu, iar in carantina instituționalizata se afla 91 persoane. Instituțiile implicate in combaterea COVID-19 au primit un nou lot de combinezoane…

- Alti patru medici de la Spitalul Judetean de Urgenta „Dr. Fogolyan Kristof” din Sfantu Gheorghe au fost diagnosticati cu COVID-19, numarul total al acestora ajungand la cinci, informeaza conducerea institutiei. „Prin prezenta va informam asupra faptului ca in cursul zilei de ieri si azi (22 si 23 martie…

- In plina epidemie a infecțiilor cu coronavirus, o boala fara leac si fara vaccin, Direcția de Sanatate Publica (DSP) Argeș a descoperit ca, in unele unitați medicale, se sare peste dezinfecție. Cel...

- REȘIȚA – Chiar daca in acest moment nu este confirmata transmiterea susținuta pe scara larga a noului coronavirus, autoritațile au adoptat deja punerea in aplicare a unor masuri specifice Scenariului 3! Direcția de Sanatate Publica din Caraș-Severin informeaza populația, printr-un comunicat de ultima…

- Direcția de Sanatate Publica (DSP) Vrancea a remis presei un comunicat in care arata ce masuri au fost luat ca urmare a controlului efectuat ieri la secția de Pediatrie a Spitalului Județean. Verificarile DSP au avut loc dupa ce, pe o pagina de Facebook, a fost postata o poza cu o capcana pentru gandaci,…