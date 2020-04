Stiri pe aceeasi tema

- Sambata dimineața, premierul Ludovic Orban a declarat pentru Libertatea ca sunt in jur de 40-45 de persoane infectate de COVID-19 la clinica Diaverum din Sema Parc, atat pacienți, cat și personal medical, dar numarul exact nu se cunoaște. Primul om imbolnavit cu coronavirus la multinaționala medicala…

- La data de 3 aprilie 2020, raportarile privind numarul de pacienți din Alba infectați cu COVID-19 sunt diferite. In timp ce Grupul de Comunicare Strategica transmite un numar de 13 cazuri, Direcția de Sanatate Publica susține ca este vorba de o greșeala și ca, de fapt, avem doar 11 cazuri. Alexandru…

- La nivelul județului Vrancea, in data de 26 martie 2020, sunt monitorizate de catre Direcția de Sanatate Publica (DSP) 2469 persoane aflate in auto-izolare la domiciliu, dintre care 356 au intrat sub aceasta masura in ultimele 24 de ore. In carantina instituționalizata se afla 52 persoane. Instituția…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Iasi sustine ca medicul oncolog Lucian Miron, diagnosticat zilele trecute cu Covid-9, a fost la spital, inainte de a afla ca este infectat. Doctorul de la Instititul Regional de Oncologie ar fi trebuit sa stea acasa, conform recomandarilor primite de la conducerea…

- Pana astazi, 18 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 246 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate alte 29 noi cazuri de imbolnavire. De asemenea, dintre cele 246 de persoane…

- RESITA – Nu au fost semnalate alte confirmari ale suspiciunilor de infectare cu noul coronavirus, fata de ultima raportare facuta de Directia de Sanatate Publica a județului Caras-Severin! In aceasta dimineata, potrivit informarii de ultima ora, in judetul Caras-Severin erau 309 persoane in autoizolare…