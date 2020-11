DSP Timiș propune carantinarea a nouă localități din județ Avand in vedere creșterea ratei de infectare la nivelul unor localitați din județul Timiș, in urma evaluarilor analizei de risc la nivelul acestora, Direcția de Sanatate Publica Timiș a transmis Institutului Național de Sanatate Publica propuneri de carantinare. Astazi, Institutul Național de Sanatate Publica a transmis avizul pentru propunerile DSP Timiș privind carantinarea localitaților Ghiroda, […] Articolul DSP Timiș propune carantinarea a noua localitați din județ a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

