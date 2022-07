DSP Timis anunta alocarea unui numar de telefon special destinat informarii populatiei cu referire la medicii de familie care fac vaccinari impotriva noului coronavirus. Decizia vine ca urmare a numeroaselor solicitari din ultimul alte cetatenilor in acest sens. Avand in vedere solicitarile tot mai frecvente inregistrare in ultima perioada de timp din partea cetațenilor pentru […] Articolul DSP Timis, numar de telefon special dedicat vaccinarii impotriva COVID-19. Ce informatii primesc a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .