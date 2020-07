Stiri pe aceeasi tema

- Direcția de Sanatate Publica Timiș a anunțat, in aceasta seara, ca in județ sunt noua focare de coronavirus. Comunicarea este o bataie de joc la adresa cetațenilor in care singurele informații concrete sunt despre spitalele de stat, in rest mister. S-a anonimizat pana și numele unui sat unde este un…

- Doua focare de COVID - 19 au fost depistate in judetul Timis, primul la Spitalul de Psihiatrie Gataia si cel de-al doilea la o unitate de procesare a carnii unde lucreaza zeci de cetateni vietnamezi, anunța news.ro.Potrivit Prefecturii Timis, la Spitalul de Psihiatrie din Gataia sunt confirmate…

- Direcția de Sanatate Publica Timiș a transmis un apel „la responsabilitatea și maturitatea cetațenilor pentru ca impreuna sa limitam raspamndirea infecției cu noul coronavirus”. Apelul vine ca urmare a evoluției cazurilor de imbolnavire cu virusul SARS-CoV-2, din ultima perioada. Cea mai recenta raportare…

- E ingrozitor sa te simți rau in weekend, mai ales sa fii suspect de coronavirus. O familie nu știe ce sa faca in situația de mai jos. O persoana este internata cu coronavirus. Alte doua se simt rau, de ieri, și au fost plimbate aseara cu ambulanța degeaba. Li s-a spus ca testul se va face, dar in final…

- Direcția de Sanatate Publica Buzau a declarat focar de COVID-19 la doua centre de ingrijire din Buzau, unde au fost confirmate 6 cazuri de infectare cu noul Coronavirus. La Complexul de Servicii Comunitare Beceni au fost inregistrate 3 imbolnaviri, iar la Complexul de Servicii nr. 8 au fost confirmate…

- SITUAȚIA IN VRANCEA – Comunicat al Prefecturii Juderului Vrancea In județul Vrancea, in data de 10 mai 2020, sunt monitorizate de catre Direcția de Sanatate Publica (DSP) 252 persoane aflate in auto-izolare la domiciliu. In carantina instituționalizata se afla 131 persoane, iar 243 in carantina la…

- SITUAȚIA IN VRANCEA, Comunicat al Prefecturii județului Vrancea In județul Vrancea, in data de 09 mai 2020, sunt monitorizate de catre Direcția de Sanatate Publica (DSP) 257 persoane aflate in auto-izolare la domiciliu. In carantina instituționalizata se afla 152 persoane, iar 222 in carantina la domiciliu,…

- Adancata este una dintre cele 8 comune din judetul Suceava care au fost carantinate, la sfarsitul lunii martie, in contextul pandemiei de COVID-19. Primarul comunei, Viorel Cucu, sustine ca-n localitate nu s-a inregistrat niciun caz de imbolnavire. Primarul comunei Adancata, din judetul Suceava, Viorel…