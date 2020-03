Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat acum cateva minute ca, in urma testelor realizate la Timișoara, in cursul zilei de 5 martie 2020, asupra persoanelor cu care a intrat in contact tanarul de 16 ani, infectat cu noul coronavirus, a fost depistat un nou caz pozitiv. ”Persoana confirmata pozitiv…

- Direcția de Sanatate Publica Timiș face, in aceasta dupa amiaza, ancheta epidemiologica la Liceul de Industrie Alimentara din Timișoara unde este elev adolescentul de 16 ani care, astazi, a fost depistat pozitiv la coronavirus. Conform informațiilor PRESSALERT.ro, acesta este coleg cu alți 20 de adolescenți…

- Analizele efectuate in laboratorul Spitalului de Boli Infectioase „Victor Babes” din Timisoara pentru toti cei 11 suspecti de coronavirus sunt negative, a declarat duminica managerul spitalului, dr. Voichita Lazureanu, intr-o conferinta de presa. Potrivit acesteia, este vorba despre cinci pasageri si…

- utoritatile fac demersuri pentru a afla si lista pasagerilor care se aflau in acelasi avion cu femeia, la intoarcerea in tara.Directia de Sanatate Publica Timis a anuntat ca toti cei care au luat contact cu femeia depistata pozitiv cu coronavirus vor fi testati. Acestia nu vor fi chemati la spital,…

- Femeia de 38 de ani din Timisoara care a fost depistata pozitiv cu coronavirus, dupa o vizita in Italia, si care a fost internata la Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes” a intrat in contact cu parintii sai, care locuiesc la Lugoj, si cu patru prieteni din Timisoara, cu totii urmand sa fie…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatații Nelu Tataru a anunțat, vineri, ca un barbat din Maramureș și o femeie din Timișoara au fost depistați pozitiv la coronavirus, scrie Antena 3. Cazul barbatului...

- Direcția de Sanatate Publica Timiș a anunțat ca a luat la cunoștința astazi in jurul orei 14.00, de testul pozitiv pentru COVID 19 efectuat de catre Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara unei femei in varsta de 38 ani, care a vizitat localitatea San Giovanni Bianco, aflata la 30…

- Directia de Sanatate Publica Timis a transmis ca femeia depistata pozitiv cu coronavirus, la Timisoara, a vizitat localitatea San Giovani Bianco din Italia, aflata la 30 de kilometri de Bergamo. Autoritatile incearca acum sa afle cu cine a luat aceasta contact dupa revenirea in tara.