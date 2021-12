DSP Timiș a primit două noi tranșe de vaccin anti-gripal. Ce categorii de persoane au prioritate Direcția de Sanatate Publica Timiș a recepționat de la Ministerul Sanatații doua noi tranșe de vaccin antigripal de tip tetravalent. Este vorba despre 16.334 doze (prima tranșa de 2.079 doze iar cea de-a doua tranșa de 14.255 doze). Acestea urmeaza sa fie distribuite, in zilele urmatoare catre medicii de familie, in vederea vaccinarii cu prioritate […] Articolul DSP Timiș a primit doua noi tranșe de vaccin anti-gripal. Ce categorii de persoane au prioritate a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

