DSP Timiș a anunțat câte vaccinuri s-au administrat în ultimele 24 de ore Direcția de Sanatate Publica Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, la nivelul județului Timiș, s-a administrat un numar total de 1.620 vaccinuri. In cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-a administrat un numar de 233 vaccinuri, din care 14 reprezinta doze de rapel, iar in cadrul etapei a II a de vaccinare […] Articolul DSP Timiș a anunțat cate vaccinuri s-au administrat in ultimele 24 de ore a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit datelor puse la dispoziția Instituției Prefectului de catre Direcția de Sanatate Publica Vrancea, conform Strategiei Naționale de Vaccinare impotriva Covid-19 prin aplicația RENV( Registrul de Electronic Național al Vaccinarilor) , pe raza județului Vrancea, situația in perioada 18-21 ianuarie…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 1.790 de vaccinuri. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-a administrat un numar de 840 vaccinuri, din care 597 reprezinta doze de rapel. De asemenea, in cadrul etapei a II-a de vaccinare impotriva COVID-19, la nivelul județului…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 1.790 de vaccinuri. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-a administrat un numar de 840 vaccinuri, din care 597 reprezinta doze de rapel. De asemenea, in cadrul etapei a II-a de vaccinare impotriva COVID-19, la nivelul județului…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 1.816 vaccinuri. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-a administrat un numar de 696 vaccinuri, din care 27 reprezinta doze de rapel. De asemenea, in cadrul etapei a II a de vaccinare impotriva COVID-19, la nivelul județului Timiș,…

- Comentariile au venit dupa ce cel mai important epidemiolog din California a publicat duminica un comunicat prin care recomanda oprirea vaccinarilor cu vaccinuri din lotul 41L20A, din cauza posibilelor reactii alergice care sunt investigate. ”A fost raportat un numar neobisnuit de mare de posibile reactii…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 1.657 de vaccinuri. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-a administrat un numar de 780 vaccinuri, din care 231 reprezinta doze de rapel. De asemenea, in cadrul etapei a II-a de vaccinare impotriva COVID-19, in județ s-au administrat…

- 60 de persoane au fost vaccinate anti-COVID-19 luni, in prima zi de funcționare a centrului de vaccinare pentru populație de la Blaj, aceasta fiind capacitatea maxima de vaccinare pe zi in centrul amenajat la Centrul Cultural „Iacob Mureșianu” Blaj. Cea mai varstnica persoana care a fost vaccinata la…

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), apreciaza ca pana acum campania de vaccinare in Romania „a mers destul de ok”, el spunand ca „nu stam nici cel mai bine, nici cel mai prost in Europa“. „Pentru mine campania merge bine. Nu stam nici cel mai bine, nici cel mai prost…