- Populatia din Suceava si toate unitatile medicale din judet au fost atentionate, miercuri dupa-amiaza, ca in probe de apa din Republica Moldova a fost depistata bacteria care provoaca holera. Directia de Sanatate Publica Suceava a sporit atentia la triajul epidemiologic din taberele de refugiati si…

