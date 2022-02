Stiri pe aceeasi tema

- Direcția de Sanatate Publica a anunțat pentru astazi, doar 365 cazuri noi de imbolnaviri la nivelul județului, ceea ce indica o scadere accentuata a numarului zilnic de cazuri noi, de la circa 900 la finele lui ianuarie. Cele 365 de cazuri noi au fost depistate in 1.214 teste. La nivelul județului sunt…

- Direcția de Sanatate Publica a județului Bacau a anunțat, astazi, 770 de noi cazuri de infecții, cel mai mare numar zilnic de noi imbolnaviri, de la inceputul „pandemiei”. Totuși, conform aceleeași surse, in spitale au ajuns doar 22 de pacienți, ceea ce ridica la 234 numarul bolnavilor internati in…

- Direcția de Sanatate Publica a județului Bacau a anunțat, astazi, ca in ultimele 24 de ore au fost depistate 446 de persoane infectate cu virusul SARS COV 2. Dintre acestea, in spitale au ajuns numai opt persoane. Astfel, numarul pacienților internați cu COVID in spitalele din județ a ajuns la 137,…

- Direcția de Sanatate Publica (DSP) Bacau a transmis, printr-un comunicat, situatia afectiunilor respiratorii (I.A.C.R.S., pneumonii si bronhopneumonii) pentru perioada 03 – 09.01.2022. Potrivit acestor informații, pe raza județului s-au inregistrat 908 afecțiuni respiratorii din care 37 au avut nevoie…

- ALBA: 14 cazuri COVID raportate in ultimele 24 de ore. Situația infectarilor in localitațile din județ, 3 ianuarie Au fost inregistrate 14 de cazuri COVID in ultimele 24 de ore, in județul Alba, potrivit datelor transmise de Direcția de Sanatate Publica (DSP) luni, 3 ianuarie. Cu o zi in urma, erau…

- Instituția Prefectului Argeș informeaza ca, potrivit datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, situația epidemiologica din județ se prezinta astfel: -incidența pe ultimele 14 zile: 0,49 (ieri 0.52); -persoane internate la ATI: 11 (ieri 13); -persoane internate in spital: 130 (ieri 127); -persoane…

- ALBA: 39 de cazuri COVID și 6 decese, in ultimele 24 de ore. Situația infectarilor noi in localitațile din județ, 28 noiembrie Au fost inregistrate 39 de cazuri COVID in ultimele 24 de ore, in județul Alba, potrivit datelor transmise de Direcția de Sanatate Publica (DSP) duminica, 28 noiembrie. Cu o…

- Astazi, 14 noiembrie, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel:  „Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 23286  Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei:20384  Numarul total de decese Covid-19 de la inceputul pandemiei:…