DSP raportează o nouă zi fără infectări, la nivelul județului Alba Pana la data de 27 iunie 2021, in județ s-au inregistrat 21384 de persoane confirmate pozitiv, 20646 de persoane vindecate si 713 decese. Sambata, in Alba au fost prelucrate in total 144 de teste, la SJU. Numarul total de teste efectuate pana in prezent in județ a ajuns la 227236. In ultimele 24 de ore, la nivelul județului, nu a fost confirmat nici un caz de infectare cu Covid-19. Post-ul DSP raporteaza o noua zi fara infectari, la nivelul județului Alba apare prima data in ProAlba . Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineața, conform datelor centralizate de catre Direcția de Sanatate Publica Suceava, la nivelul județului Suceava se inregistreaza un numar de 23045 persoane declarate vindecate. Total persoane vaccinate la nivelul județului Suceava a ajuns la 87.441, din care 77.304 de persoane sunt cu…

- In aceasta dimineața, conform datelor centralizate de catre Direcția de Sanatate Publica Suceava, la nivelul județului Suceava se inregistreaza un numar de 23045 persoane declarate vindecate. Total persoane vaccinate la nivelul județului Suceava a ajuns la 87.441, din care 77.304 de persoane sunt cu…

- Pana la data de 26 iunie 2021, in județ s-au inregistrat 21384 (+0) persoane confirmate, 20618 persoane vindecate, 712 decese. Vineri, in Alba au fost prelucrate in total 453 de teste (152 la DSP si 201 la SJU). Numarul total de teste efectuate pana in prezent in județ a ajuns la 227092. In ultimele…

- Pana la data de 25 iunie 2021, in județ s-au inregistrat 21384 de persoane confirmate pozitiv, 20618 de persoane vindecate și 712 decese. Joi, in Alba au fost prelucrate in total 484 de teste (302 la DSP si 182 la SJU). Numarul total de teste efectuate pana in prezent in județ a ajuns la 226639. In…

- In acest moment, sunt 19 persoane internate nicio persoana din alte judete .De la debutul pandemiei cu noul coronavirus, la nivelul judetului Constanta au fost confirmate 42.928 de persoane infectate cu SARS CoV 2. Pana in prezent, 1.252 de persoane au decedat din randul celor pozitivate. In acest moment,…

- Numarul de cazuri COVID-19 a scazut drastic la Cluj. Astazi s-a înregistrat cel mai mic numar de cazuri COVID-19. Situația epidemiologica în județul Cluj se prezinta astfel: Rata incidenței pe județul Cluj : 0,61 În ultimele 24 de ore,…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, doar 86 de persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 2.287 de teste, dintre care 601 de teste rapide. Rata de infectare a scazut la 2,57, dupa ce in ziua precedenta a fost 2,72. Numarul de persoane confirmate COVID-19 in ultimele 24 de ore pe…

- BUZAU - 11855, infectari in total, dintre care - 39 noi (24 h), rata incidenta judet - 1,73 Pana astazi, 18 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.029.304 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 940.792 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate…