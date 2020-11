Stiri pe aceeasi tema

- Direcția de Sanatate Publica Iași a ramas in pana de șoferi pentru misiunile de prelevare a probelor de la pacienți suspecți de COVID-19. Pana acum, patru mașini mergeau in timpul saptamanii pentru a preleva probe. Aceste mașini erau puse la dispoziție de Consiliul Județean, Direcția Generala de Asistența…

- Directia de Sanatate Publica Iasi cere ajutor pentru prelevarea probelor pentru testul COVID-19 al pacientilor care se afla acasa. Institutia are nevoie de cel putin 10 masini si soferi voluntari, dupa ce numarul solicitarilor a crescut cu aproape 70%, explica directorul DSP Iași, Vasile Cepoi. Pana…

- Medicii ieseni trag un nou semnal de alarma. Problemele la gradul de ocupare a locurilor in spitalele COVID si suport COVD constau in cele care sunt conectate la oxigen. "Pentru noi, ca medici, e cat se poate de clar. Stau multe zile acasa cu simptome sau poate fara simptome, dar la care tot tabloul…

- Trebuie sa mai așteptam pana cand vom avea vaccinul impotriva coronavirusului. Premierul Ludovic Orban a precizat ca pana nu se termina testele clinice este greu de estimat cand va fi disponibil serul, insa a dat asigurari ca Romania nu va fi ”discriminata” in ceea ce privește distribuirea dozelor la…

- „Nu va putem primi. Este dramatic. Nu avem locuri”. Acesta este raspunsul pe care il primesc de la spitalele din Iasi medicii din judetele vecine care cauta cu disperare un pat liber ATI pentru pacienti in stare grava, scrie presa locala. Aseara un singur loc era disponibil in tot Iasul la terapie…

- Noul simptom semnalat in randul unor pacienți COVID trebuie depistat rapid, pentru a fi tratat cu cat mai mult succes, avertizeaza experții britanici citați de The Guardian.Coronavirusul afecteaza organismul uman in numeroase feluri, provocand pierderea temporara a gustului sau a mirosului, probleme…

- Au fost atat de multe cazuri in care testele lipsite de acuratete au furnizat rezultate eronate, incat un subiect despre care nu prea voia sa vorbeasca nimeni la inceput a devenit acum intens mediatizat in spatiul public.

- Apar date esentiale legate de suspendarea temporara a testelor clinice de faza 3 la care a ajuns vaccinul anti-Covid dezvoltat de compania Astra Zeneca. Pacientul din cauza caruia compania a oprit aceasta faza avansata de testare este o femeie din Regatul Unit care a avut simptome neurologice specifice…