Stiri pe aceeasi tema

- Doar patru locuri de terapie intensiva si 239 locuri in opt spitale suport mai sunt disponibile in judetul Iasi pentru pacientii cu COVID-19, au informat, marti, reprezentantii Directiei de Sanatate Publica, prin intermediul unui comunicat de presa. Potrivit sursei citate, in prezent sunt ocupate 301…

- Fostul premier al R.Moldova, Ion Chicu, este internat in secția de terapie intensiva a IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”. De vina ar fi complicațiile pe care le suporta dupa infectarea cu noul coronavirus. Serviciul de presa al instituțuiei a confirmat pentru Noi.md ca acesta este internat,…

- 2.550 de cazuri noi de coronavirus au fost confirmate in Romania in ultimele 24 de ore, din aproximativ 30.000 de teste. La terapie intensiva sunt in continuare internați 973 de pacienți. Pe de alta parte, de la ultimul bilanț au fost raportate 77 decese in randul pacienților COVID.

- Peste 100 de sectii de terapie intensiva din Romania nu au autorizatie de securitate la incendiu, iar numeroase spitale functioneaza fara hidranti sau stingatoare, arata un raport dat ieri publicitatii de Ministerul Sanatatii, dar realizat anul trecut, dupa incendiul din noiembrie de la sectia de terapie…

- Un baietel de 10 ani care s-a luptat timp de 11 zile cu o forma severa de COVID-19 intr-o unitate de terapie intensiva din Spania s-a putut intoarce acasa vineri, informeaza Reuters. Baietelul, pe nume Mateo Roman, fusese internat la spitalul Mancha Centro din Ciudad Real, unde se bucurase de intreaga…

- Tudorel Ene, purtatorul de cuvant al Directiei de Sanatate Publica Constanta, a transmis ca incidenta de azi, 22 ianuarie, pe municipiu este de 3,01 imbolnaviri la mia de locuitori 939 cazuri active si pe judet: 2,09 1.608 cazuri active . Incidenta de ieri, 21 ianuarie, era pe municipiu de 3,25 imbolnaviri…

- Spitalul Municipal Aiud a primit sambata din partea Departamentului pentru Situatii de Urgenta o serie de dotari necesare functionarii viitoarei sectii de terapie intensiva COVID-19, a anuntat Primaria Aiud.

- Petru, un bebeluș roman, infectat cu COVID-19, a fost externat dupa ce a stat 70 de zile la terapie intensiva intr-un spital din Valencia. Deși s-a nascut sanatos, baiețelul s-a infectat cu coronavirus acasa, cand avea doar 9 zile, de la fratele sau, care era asimptomatic. Starea bebelușului s-a inrautațit…