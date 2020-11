DSP Neamț: Spitalul Județean nu a cerut aviz pentru mutarea secției ATI Directia de Sanatate Publica Neamt a transmis ca Spitalul Județean Piatra Neamț nu a solicitat aviz pentru mutarea secției ATI de la etajul 3 la etajul 2. Aceasta mutare s-a facut cu cateva ore inainte de producerea incendiului care a ucis 10 pacienți. „Reconfigurarea sectiei ATI si mutarea pacientilor covid pozitivi, de la etajul III la etajul II, a fost realizata fara aviz, in ziua de 14 noiembrie 2020”, se arata intr-un comunicat remis de DSP Neamț. Potrivit reprezentanților DSP, secția ATI a spitalului funcționa la etajul 3 ca urmare a unui aviz dat in luna martie. „La data de 26 martie 2020,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

