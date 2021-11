DSP Neamț: se menține presiunea pe secția ATI, 95% din decesele din Neamț sunt înregistrate la persoane nevaccinate Saptamana aceasta, din 482 de persoane din județul Neamț testate pozitiv, 35 sunt copii și 158 erau vaccinate anti covid, potrivit analizei facute de Direcția de Sanatate Publica Neamț. S-au inregistrat 38 de decese in aceasta perioada, numarul total al persoanelor cu covid care au murit in Neamț ajungand la 1.221. Cel mai tanar pacient care a decedat zilele acestea, in ATI, avea 43 de ani, nu era in evidența cu alte boli și era nevaccinat. Numarul pacienților internați a scazut, pe fondul scaderii numarului de infectari in județ. Mai sunt internate 374 de bolnavi cu COVID-19, dintre care 36 sunt… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

