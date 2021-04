DSP Mureș pregătește vaccinarea la agenții economici Companiile private vor putea deschide centre de vaccinare in incinta proprie pentru a vaccina angajații, au anunțat autoritațile romane. Scopul inițiativei este de a crește numarul persoanelor vaccinate dar și de a reduce la minimum riscul ca angajații firmelor sa se imbolnaveasca. In acest moment DSP-urile intervieveaza agenții economici pentru a stabili necesarul de doze. [… Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

