- Cea mai recenta situație statistica privind imbolnavirile de sezon pentru saptamana 26.12.2022 – 01.01.2023: Gripa, 20 cazuri (din care 7 cazuri internate), in scadere fața de saptamana anterioara cu 4,76% (saptamana anterioara au fost raportate 21 cazuri) . Toate cazurile raportate sunt cu test rapid…

- Potrivit datelor prezentate in aceasta dimineața de oficialii Direcției de Sanatate Publica Salaj, in perioada 26 decembrie 2022 – 1 ianuarie 2023, in județul nostru au fost inregistrate 226 de cazuri de pneumonie, 64 de pacienți fiind internați in spital. Cele mai multe cazuri de pneumonie, 68, au…

- Judetul Iasi se confrunta in aceasta perioada cu o explozie a numarului de persoane diagnosticate cu infectii respiratorii care au nevoie de spitalizare, fiind in continua crestere si numarul cazurilor de gripa. Trendul este unul ascendent la nivel national, urmand ca in cursul zilei de astazi, joi,…

- Conform datelor oferite de Compartimentul de Supraveghere Epidemiologica și Control Boli Transmisibile din cadrul Direcției de Sanatate Publica Iași, in saptamana 05.12.2022 – 11.12.2022, s-au inregistrat 6880 cazuri de infecții respiratorii acute: 5694 sunt infecții virale ale cailor respiratorii superioare,…