- Pana la data de 30 decembrie 2020, in județ au fost depistate 12277 de persoane confirmate pozitiv, 11140 de persoane vindecate și 322 de decese. Marti, in Alba, au fost prelucrate 581 de probe (279 la DSP si 302 la SJU). Numarul total de teste efectuate pana in prezent in județ a ajuns la 140566.…

- Pana la data de 23 decembrie 2020, in județ sunt inregistrate 11939 de persoane confirmate pozitiv, 10426 de persoane vindecate și 311 decese. Marti, in Alba, au fost prelucrate 676 de probe (380 la DSP si 296 la SJU). Numarul total de teste efectuate pana in prezent in județ a ajuns la 138293. In ultimele…

- Astazi, 14 decembrie 2020, in județul Alba s-au inregistrat 42 noi cazuri de infectare cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. Dintre aceste cazuri 2 au fost atribuite orașului Abrud și 1 comunei Roșia Montana. Localitațile din care provin cele 42 cazuri de…

- Pana la data de 3 decembrie 2020, in județ sunt inregistrate 10303 persoane confirmate pozitiv, 8008 persoane vindecate și 268 de decese. Miercuri, in Alba, au fost prelucrate 851 de probe (394 la DSP si 457 la SJU). Numarul total de teste efectuate pana in prezent in județ a ajuns la 126421. In ultimele…

- Pana la data de 28 noiembrie 2020, in județ sunt inregistrate 9856 de persoane confirmate pozitiv, 7141 de persoane vindecate și 253 de decese. Vineri, in Alba, au fost prelucrate 694 de teste (330 la DSP si 364 la SJU). Numarul total de teste efectuate pana in prezent in județ a ajuns la 124309. In…

- Pana la data de 24 noiembrie 2020, in județ sunt inregistrate 9239 de persoane confirmate pozitiv, 6373 de persoane vindecate și 246 de decese. Luni, in Alba, au fost prelucrate 894 de teste, 446 la DSP si 448 la SJU. Numarul total de teste efectuate pana in prezent in județ a ajuns la 121156. In ultimele…

- Pana la data de 23 noiembrie 2020, in județ, au fost intregistrate 9105 (+63) de persoane confirmate pozitiv, 6373 de persoane vindecate și 243 de decese. Duminica, in Alba, au fost prelucrate 453 de teste, la SJU. Numarul total de teste efectuate pana in prezent in județ a ajuns la 120262. In ultimele…

- Pana la data de 22 noiembrie 2020, in județ, sunt inregistrate 9041 de persoane confirmate pozitiv, 6069 de persoane vindecate și 234 de decese. Sambata, in Alba, au fost prelucrate 394 de teste, la SJU. Numarul total de teste efectuate pana in prezent in județ a ajuns la 119809. In ultimele 24 de ore…