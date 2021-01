Direcția de Sanatate Publica vine cu noi precizari in legatura cu femeia de 73 de ani din Bacau care a murit in ziua vaccinarii și declara ca nu a fost stabilita nicio legatura de cauzalitate intre deces și vaccinare. Femeia avea probleme cardiace, neurologice și diabet zaharat. Ea nu a avut efecte adverse in cele 15 minute dupa vaccin, iar tensiunea și pulsul, masurate la triaj, au fost normale, spun autoritațile intr-un comunicat de presa transmis Agerpres.