Stiri pe aceeasi tema

- Dupa aparitia materialului „Goangele misuna printre copii la Spitalul „Filantropia“ in cotidianul Gazeta de Sud, Directia de Sanatate Publica (DSP) Dolj a amendat Spitalul Clinic Municipal „Filantropia“ cu 8.000 de lei. In urma controlului de la DSP, iese la iveala adevaratul motiv al aparitiei gandacilor…

- Tavane si pereti cu infiltratii si aproape negri de praful strans in timp, parchet rupt, inlocuit pe alocuri cu placaj. La bai, tencuiala de pe tavan a inceput sa cada si deja este pericol pentru copii sa mearga acolo. La toate acestea, se adauga si temperatura foarte scazuta. In aceste conditii fac…

- Jandarmii bistriteni au fost gazdele a 9 elevi de la școala gimnaziala din Bistrița, care au ales sa petreaca o zi in compania cadrelor militare din Inspectoratul de Jandarmi Judetean Bistrita-Nasaud. Noua elevi de la Școala Gimnaziala nr. 1 Bistrița au aflat, marți, mai multe despre activitatea desfasurata…

- Fabrica Electroputere Craiova isi inchide activitatea de productie incepand cu luna decembrie, astfel ca 180 de persoane vor fi disponibilizate. Decizia a fost luata inca din vara acestui an, atunci cand a avut loc primul val de concedieri colective: 296 de oameni au ramas fara loc de munca,…

- Elevii claselor a V-a de la Scoala Gimnaziala „Avram Iancu” din Alba Iulia au marcat, joi, „Lasatul Secului” de Postul Craciunului, printr-o expoziție culinara ce a devenit tradiție in aceasta instituție. Activitatea se inscrie și in cadrul Anului omagial al satului romanesc, proclamat la 1 ianuarie…

- Procurorii DNA au dispus trimiterea in judecata a fostului sef al Serviciului Financiar din cadrul IPJ Dolj. Fostul politist, care s-a pensionat in 2014, este acuzat ca si-a acordat sporuri de aproape 30.000 de lei. Alti 150.000 de lei ar fi ajuns in buzunarele inculpatului dupa ce au trecut prin conturile…

- Noul virus gripal AH1N1 se extinde cu repeziciune in Romania. Gripa porcina a ajuns la granita judetului Gorj cu judetul Dolj. Reprezentantii Directiei de Sanatate Publica avertizeaza populatia sa-si ia toate masurile de precautie pentru a evita imbo...

- Flashmob-ul a avut loc in cadrul saptamanii dedicate Centenarului Școlii Gimnaziale ,,Oltea Doamna”. Elevii au dansat, alaturi de profesorii lor, pe o piesa a lui Justin Bieber. Sute de oradeni au asistat și au filmat momentul de pe margine. Parinții copiilor au venit special pentru a-i susține pe…