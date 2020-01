Stiri pe aceeasi tema

- O persoana aflata in cursa aeriana Varsovia - Cluj-Napoca a fost preluata marti, 28 ianuarie, de pe aeroportul clujean, intrucat a anuntat ca este posibil sa fi venit in contact cu o persoana cu suspiciune de infectie cu coronavirus.

- Este alerta in Aeroportul Internațional „Avram Iancu” din Cluj-Napoca. O insoțitoare de bord a companiei aeriene poloneze, LOT, ar fi prezentat simptomele date de virusul ucigaș care provine din orașul chinezesc Wuhan. Stewardesa de naționalitate romana le-a spus medicilor ca a intrat in contact cu…

- O pasagera care a aterizat marți pe Aeroportul International Avram Iancu din Cluj-Napoca, venind de la Varșovia, care este suspecta ca ar fi contaminata cu coronavirus, a fost preluata și atransportata la Spitalul de Boli Infectioase din Cluj-Napoca. Totuși, surse medicale au declarat pentru Agerpres…

- Avionul in care se afla femeia a aterizat pe aeroportul din Cluj, informeaza Realitatea PLUS.Aeronava se deplasa pe direcția Varșovia-Cluj. Toți pasagerii care se aflau in avion au fost verificați.In prezent, tanara a fost internata la secția de Boli Infecțioase, in Cluj.Vom reveni cu amanunte.

- Stewardesa posibil infectata cu coronavirus este romanca. Femeia, pasagera a unei curse Varsovia – Cluj, care a anuntat ca a intrat in contact cu doua colege infectate, a fost dusa cu „izoleta” la Spitalul de boli infectioase din Cluj. O cursa de linie Varsovia – Cluj a aterizat in urma cu putin timp…

- Ministrul Sanatații Victor Costache a declarat ca spera, ca dupa decesul femeii care a luat foc la Floreasca, sa invațam cu toții astfel incat in niciun spital din Romania sa nu mai existe o astfel de situație.Ministerul Sanatații anunța ca transmite condoleanțe familiei indoliate a pacientei…

- Peste 50 de cazuri de hepatita de tip A au fost confirmate in luna decembrie la Constanta, pacientii fiind internati la Spitalul Clinic de Boli Infectioase, iar cele multe dintre acestea sunt in randul copiilor pana in 14 ani. In ultimele patru luni s-au inregistrat peste 300 de cazuri de hepatita A.

- O tanara in varsta de 22 de ani, din judetul Bacau, a fost internata in Spitalul de Boli Infectioase de la Iasi, cu meningo-encefalita a anuntat, astazi, managerul unitatii medicale, Carmen Dorobat. Potrivit acesteia, tanara a fost transferata, in urma cu cateva zile, in stare foarte grava, la sectia…