- Klaus Iohannis a declarat ca incidența mare a cazurilor de Covid din țara noastra se datoreaza ratei scazute a numarului persoanelor vaccinate, deși in luna iunie spunea ca este un succes campania de vaccinare și ca pandemia a fost invinsa. Iohannis este acum ingrijorat de numarul mare de infectari,…

- 14.467 cazuri noi de COVID au fost raportate in ultimele 24 de ore. In același interval au fost inregistrate 282 decese de persoane infectate cu COVID-19, iar la terapie intensiva sunt internate 1.556 de persoane, record absolut pana acum in Romania.

- Un nou record al cazurilor zilnice de COVID 19 a fost inregistrat in Romania: 15.037 de infectari. Rata de pozitivare a ajuns la 20%. In ultimele 24 de ore au murit 252 de oameni infectați cu SARS-CoV2. La terapie intensiva sunt 1.480 de pacienți in stare grava.Un nou record al cazurilor zilnice de…

Incidența cazurilor COVID este in jurul valorii de 3 cazuri la mia de locuitori, in zona municipiilor Turda și Campia Turzii. La Turda sunt inregistrate 162 de cazuri in intervalul 16.09-29.09...

Au fost inregistrate 12.590 cazuri de COVID-19, in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise sambata, 2 octombrie, de Grupul de Comunicare Strategica. Comparativ, cu o zi in urma erau raportate...

- Tulpina Delta a inceput sa faca ravagii in mai multe zone din Romania! Știm cu toții faptul ca numarul cazurilor infectate cu Covid-19 crește semnificativ de la o zi la alta, astfel unele localitați deja au intrat in carantina. In București rata de incidența a atins astazi pragul de 6,64 la mia de locuitori.

Astpzi au fost raportate cele mai multe cazuri COVID de la debutul pandemiei: 11 de persoane infectate cu COVID 19! Au fost inregistrate 11.049 cazuri de COVID-19, in ultimele 24 de ore, potrivit...

Cu cele 28 de cazuri COVID active, Campia Turzii a trecut de pragul de 1 la mie. In județ sunt peste 1.250 de cazuri active. Numarul infecțiilor active cu SARS-CoV-2 in Cluj-Napoca a urcat la 708,...