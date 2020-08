Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații a decis sa instaleze o conducere militara la Direcția de Sanatate Publica București, potrivit unor surse citate de Antena 3. Cel care va fi la comanda este generalul Ionel Oprea, cel care a coordonat și Spitalul Județean Suceava in perioada starii de urgența. Actualul director al…

- Balbele autoritaților legate de transmiterea coronavirusului nu au limite. Ministerul Sanatații nu reușește, nici dupa cinci luni de la deputul pandemiei, sa aiba o poziție solida pe subiectul asimptomaticilor. La emisiunea lui Marius Tuca, miercuri seara, Arafat spune ca asimptomaticii sunt mai contagioși…

- Vicepreședintele PNL Virgil Guran a fost etichetat, vineri, in ediția emisiunii Obiectiv, de la Antena 3, drept „odios” și „figura stalinista profunda”. Liderul liberal a fost intrebat de moderatori despre starea actuala din Romania in pandemie, acesta incercand sa explice din punctul sau de vedere…

- Nelui Tataru și-a anunțat vizita urgenta la DSP București, dupa ce jurnaliștii Antena 3 au dezvaluit ca instituția a ascuns infectarea unui medic epidemiolog și nici nu a luat masurile obligatorii de izolare și carantinare a persoanelor cu care acesta a intrat in contact. Medicul a fost testat pozitiv…

- Spitalul Colentina din București preia din nou pacienți non-COVID incepand de astazi, la 4 luni dupa ce a fost desemnat spital de suport COVID. Direcția de Sanatate Publica București a emis avizul temporar pentru funcționarea unitații medicale in regim deschis, atat pentru pacienții COVID, cat și pentru…

- Jurnalistul Ion Cristoiu acuza mecanismul prin care s-au facut afaceri cu echipamente sanitare din bani publici pe timpul pandemiei, avertizand ca niciuna nu va fi anchetata deoarece, parafate in timpul regimului Iohannis, alimenteaza conturile unor generali si ale PNL pentru campania electorala. „Emisiunea…

- Dupa relaxarea masurilor care nu mai impun ca romanii intrați in țara sa intre, obligatoriu, in carantina sau in izolare, cei plecați peste hotare s-au grabit sa vina acasa. La Nadlac, coada de mașini era de 14 km, astfel ca timpul de așteptare esre de peste 5 ore, in aceasta dimineața, conform Antena…