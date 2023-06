Restaurantul complexului turistic din Cheile Gradistei-Moieciu in care a aparut, marți, un focar de toxiinfectie alimentara la copiii ce se aflau acolo in tabara a fost inchis temporar, iar societatea care detine unitatea turistica a fost amendata cu 2.000 de lei, a anuntat, miercuri, Directia de Sanatate Publica Brasov. In prezent, din cei 30 de copii transportati la spitalele din municipiul Brasov si orasul Zarnesti, mai sunt inca internati 11 minori, cu simptomatologie digestiva usoara. Inspectorii care au efectuat controlul au recoltat probe alimentare si din materiile prime, teste de sanitatie…