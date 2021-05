Stiri pe aceeasi tema

- DSP Arad a transmis, miercuri seara, ca face controale in toate spitalele, ambulatoriile si cabinetele medicilor, descoperind mai multe probleme la un cabinet de medicina de familie, scrie Agerpres. Conform sursei citate, in acel cabinet au fost descoperite medicamente si materiale sanitare expirate…

- Inspectorii Directiei de Sanatate Publica (DSP) Arad au aplicat o amenda de 6.000 de lei pentru mai multe neconformitați gasite, insa activitatea cabinetului nu a fost suspendata, pe motiv ca trebuie continuata administrarea vaccinurilor anti-COVID pentru populatie, informeaza Agerpres.DSP Arad a informat…

- Medicamente si diverse materiale sanitare expirate au fost descoperite de catre inspectorii Directiei de Sanatate Publica (DSP) Arad la un cabinet de medicina de familie care este si centru de vaccinare. The post Medicamente și seringi expirate din 2015, descoperite la un cabinet medical care este si…

- Medicamente si diverse materiale sanitare expirate au fost descoperite de inspectorii Directiei de Sanatate Publica (DSP) Arad la un cabinet medical care e si centru de vaccinare, fiind aplicata o amenda de 6.000 de lei, insa activitatea cabinetului nu a fost suspendata pentru a se putea continua…

- Sambata, 8 mai 2021, la Iași se va deschide un centru de vaccinare anti-COVID-19 direct din mașina (drive through). Acesta va fi amenajat in parcarea ERA Shopping Park Iași și va funcționa intre orele 8.00 și 20.00. Vaccinul folosit este Pfizer, iar rapelul va putea fi facut la orice centru de vaccinare.…

- La Spitalul Județean din Timișoara se va deschide, marți, pe 23 martie, primul centru de vaccinare din Romania care va funcționa in regim non-stop. Se va folosi doar vaccin de la Pfizer, anunța autoritațile locale. „Acest centru de vaccinare va funcționa cu 4 fluxuri pe zi și 4 pe timp de noapte și…

- Captarea apei din lacul Tarnița a fost oprita, dupa ce au fost gasite medicamente expirate in apaRocsana Contraș, șeful Serviciului Salvamont Cluj departament Arii Protejate, a sesizat marți ca sunt baxuri cu medicamente aruncate pe versantul care coboara de pe DJ107P Poliția a deschis un dosar penal.…

- Dupa luni in care Spitalul Judetean de Urgenta Craiova a avut sectia de terapie intensiva Covid plina, zi de zi, cu pacienti in stare grava care asteptau un pat in Unitatea de Primiri Urgente, conducerea unitatii medicale incepe sa spere la o imbunatatire a situatiei epidemiei pe plan local. Miercuri,…