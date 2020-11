DSP analizează decizia de carantinare pentru Timișoara și Lugoj Prefectul Liliana Oneț a convocat, miercuri, o ședința online cu primarii localitaților din județul Timiș, la care au participat reprezentanți ai Direcției de Sanatate Publica, Inspectoratului Județean de Poliție, Inspectoratului de Jandarmi Județean, Inspectoratului pentru Situații de Urgența Banat și Serviciului de Telecomunicații Speciale. Prefectul județului Timiș a facut o informare privind situația celor opt […] Articolul DSP analizeaza decizia de carantinare pentru Timișoara și Lugoj a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

