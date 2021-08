Stiri pe aceeasi tema

- Pana la data de 26 august 2021, in județ s-au inregistrat 21491 de persoane confirmate pozitiv, 20717 persoane vindecate, 715 decese. Miercuri, in Alba au fost prelucrate in total 311 de probe(123 la DSP și 188 la SJU). Numarul total de teste efectuate pana in prezent in județ a ajuns la 246611. In…

- Pana la data de 21 august 2021, in județ s-au inregistrat 21452 de persoane confirmate pozitiv, 20712 de persoane vindecate și 714 decese. Vineri, in Alba au fost prelucrate in total 429 de probe (195 la DSP si 234 la SJU). Numarul total de teste efectuate pana in prezent in județ a ajuns la 245078.…

- Pana la data de 19 august 2021, in județ s-au inregistrat 21443 de persoane confirmate pozitiv, 20670 de persoane vindecate și 713 decese. Miercuri, in Alba au fost prelucrate in total 459 de probe (221 la DSP si 238 la SJU). Numarul total de teste efectuate pana in prezent in județ a ajuns la 244263.…

- Pana la data de 16 august 2021, in județ s-au inregistrat 21435 de persoane confirmate pozitiv, 20670 de persoane vindecate, 713 decese. Sambata, in Alba au fost prelucrate in total 248 de probe, la SJU. Numarul total de teste efectuate pana in prezent in județ a ajuns la 242871. In ultimele 24 de ore…

- Pana la data de 8 august 2021, in județ s-au inregistrat 21423 de persoane confirmate pozitiv, 20670 de persoane vindecate și 713 decese. Sambata, in Alba au fost prelucrate in total 139 de teste, la SJU. Numarul total de teste efectuate pana in prezent in județ a ajuns la 240565. In ultimele 24 de…

- Pana la data de 5 august 2021, in județ s-au inregistrat 21419 de persoane confirmate pozitiv, 20670 de persoane vindecate, 713 decese. Miercuri, in Alba au fost prelucrate in total 374 de teste (262 la SJU si 112 la DSP). Numarul total de teste efectuate pana in prezent in județ a ajuns la 239676.…

- Pana la data de 28 iulie 2021, in județ s-au inregistrat 21403 de persoane confirmate pozitiv, 20670 de persoane vindecate si 713 decese. Marti, in Alba au fost prelucrate in total 345 de teste (228 la SJU si 117 la DSP). Numarul total de teste efectuate pana in prezent in județ a ajuns la 237113. In…

- Pana la data de 3 iulie 2021, in județ s-au inregistrat 21388 de persoane confirmate pozitiv, 20650 de persoane vindecate si 713 decese. Vineri, in Alba au fost prelucrate in total 357 de teste (202 la DSP si 155 la SJU). Numarul total de teste efectuate pana in prezent in județ a ajuns la 229319. In…