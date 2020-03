Ziarul Unirea DSP Alba: In județ, 18 persoane se afla in carantina și 162 sunt izolate la domiciliu. Situația la nivel național Reprezentanții Direcției de Sanatate Publica (DSP) Alba au transmis joi precizari potrivit carora la nivelul județului in prezent sunt 18 persoane in carantina și 162 izolate la domiciliu. Miercuri seara, in Alba, 5 persoane se aflau in carantina și 113 izolați la domiciliu, numarul fiind in creștere. Potrivit sursei citate,... DSP Alba: In județ, 18 persoane se afla in carantina și 162 sunt izolate la domiciliu. Situația la nivel național Ziarul Unirea