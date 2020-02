Stiri pe aceeasi tema

- Spatiile pentru carantina sunt izolate de comunitati, sunt prevazute cu camere individuale, cu spatii sanitare, au toate facilitatile si utilitatile necesare pentru a asigura un trai decent timp de cateva saptamani.Conform sursei citate, Directia de Sanatate Publica va include toate persoanele care…

- Direcția de Sanatate Publica Timiș a facut publice, astazi, informații legate de masurile care au fost luate in județul nostru cu scopul prevenirii apariției de cazuri cu coronavirus in Romania. Astfel, potrivit reprezentanților instituției, in urma videoconferinței de astazi cu ministerul Sanatații,…

- Romania nu este pregatita pentru Coronavirus. La una dintre cele mai mari companii, care pastreaza medicamentele pentru o eventuala epidemie a unui virus in Romania, este stoc zero. Ministrul Sanatatii a declarat aseara in cadrul unei conferinte de presa ca se lucreaza la foc continuu pentru refacerea…

- Autoritatile din Romania au luat noi masuri pentru persoanele care provin din zonele afectate si pentru cei care au simptome de infectie cu coronavirus, printre acestea, infiintarea unei linii telefonice pentru cei care solicita informatii. Persoanele care vin din cele 11 comune din Italia aflate in…

- Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinau a emis un comunicat de presa in care face precizari cu referire la moldovenii stabiliți in nordul Italiei, acolo unde s-a declanșat un focar de coronavirus.

- Vloggerul rus Karomatullo Dzhaborov a fost arestat, dupa ce s-a prefacut, intr-un metrou din Rusia, ca sufera de o „criza de coronavirus”. El este acuzat de huliganism criminal si risca pana la cinci ani de inchisoare si o amenda de 500.000 de ruble, circa 7.100 de euro, anunța MEDIAFAX.Pasagerii…

- Comisia Europeana a anunțat marți ca ar putea contribui la finanțarea repatrierii cetațenilor europeni aflați in zonele din China afectate de epidemia de coronavirus, informeaza site-ul agenției de presa Reuters, potrivit MEDIAFAX.Astfel, Comisia ar putea suporta costurile repatrierilor prin…

- In contextul focarului de pneumonie virala coronavirus din Republica Populara Chineza, provincia Hubei, localitatea Wuhan, Ministerul Afacerilor Externe recomanda amanarea calatoriilor in aceasta zona pana la normalizarea situatiei.Totodata, MAE recomanda cetatenilor romani care se afla deja in R.P.…